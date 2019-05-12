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Поклонники Доренко смогут поделиться воспоминаниями о нем в эфире "Говорит Москва"

Радиостанция приглашает всех желающих 13 мая с 9:00 до 11:00
Сергей Доренко Михаил Климентьев/ТАСС
Описание
Сергей Доренко
© Михаил Климентьев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Поклонники журналиста Сергея Доренко смогут в понедельник поделиться воспоминаниями о нем в эфире радиостанции "Говорит Москва". Об этом в воскресенье сообщается в официальном Telegram-канале радиостанции.

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"С 9:00 до 11:00 [в понедельник, 13 мая] все сотрудники редакции придут в студию, чтобы поделиться своими воспоминаниями о Сергее Доренко. Мы приглашаем вас присоединиться", - говорится в сообщении. Отмечается также, что в понедельник на "Говорит Москва" весь день будут звучать эфиры Доренко.

Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.

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