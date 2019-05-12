Теплоход "Князь Владимир" отправился из Сочи в первый рейс навигации 2019 года

СОЧИ, 12 мая. /ТАСС/. Единственный на Черном море российский круизный лайнер "Князь Владимир" отправился из Сочи в первый рейс навигации 2019 года с 200 пассажирами на борту. В целом за сезон планируется перевезти более 9 тыс. человек. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС генеральный директор компании-оператора "Черноморские круизы" Виктор Глуховщенко.

"В этом сезоне мы для гостей приготовили новую студию профессионального караоке, новую анимационную программу и новую систему питания для различных классов. Также в этом году мы будем возить ночные рейсы. К примеру, человек вечером садится в Сочи, утром выходит в Новороссийске, то есть один ночной переход из одного пункта в другой. Сегодня в Сочи сели 200 человек на борт, еще 150 возьмем в других городах. Всего в этом году мы планируем перевезти более 9 тыс. пассажиров", - сказал Глуховщенко.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организовали в 2016 году по поручению президента РФ Владимира Путина о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. В 2018 году старт путешествий несколько раз откладывался из-за неисправности судна. Планируется, что с 2020 года теплоход начнет заходить в порт Сухума, рейс будет совершаться раз в месяц со стоянкой на сутки.

В 2018 году "Князь Владимир" выполнил девять рейсов и перевез около 3 тыс. человек, что больше по сравнению с 2017 годом в среднем на 100 человек за круиз.