Кавказский биосферный заповедник отметил свой 95-летний юбилей

СОЧИ, 12 мая. /ТАСС/. Кавказский государственный природный биосферный заповедник отметил свой 95-летний юбилей. К знаменательной дате открыли памятник зубру, в июле планируется также открыть памятник леопарду, сообщил журналистам в воскресенье руководитель заповедника Сергей Шевелев.

"В июле этого года планируем открыть Тропу зубра. Это новый экскурсионный объект, около 200 м. На ней человек будет находиться как бы в гостях у зубра, он сможет узнать, в частности, о повадках этих животных, о том сколько их сейчас у нас живет. Также в июле в Гузерипле планируется открыть памятник леопарду", - сказал Шевелев.

"Главное достижение заповедника за эти годы - то, что мы сохранили все земли, что узаконили все земли, хорошая материальная база, идет обустройство почти всех кордонов, сейчас почти все обеспечены светом, впервые на Фиште есть wi fi, у нас идет стабильный рост численности животных. В настоящее время у нас 1150 голов зубров", - отметил он.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник является самым большим горнолесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Западная часть Большого Кавказа по разнообразию флоры и фауны, их сохранности не имеет себе равных не только в Кавказском регионе, но и среди других горных районов Европы и Западной Азии. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.