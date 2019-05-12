В Минздраве заявили, что число случаев ВИЧ в России на конец 2018 года превысило 896 тыс.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Число зарегистрированных случаев вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в России по данным на конец 2018 года превысило 896 тысяч, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минздрава.

Ранее в министерстве в ответ на запрос ТАСС сообщили, что по данным федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека на 1 января 2019 года под диспансерным наблюдением состояло чуть более 715 тысяч россиян.

"Число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается. Согласно данным государственной статистики 2018 года в Российской Федерации общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции составило 896075", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что в 2018 году обследование на ВИЧ-инфекцию прошли 37,9 млн человек или 25,8% россиян от общего числа населения страны. В прошлом году этот показатель составлял чуть более 33,8 млн человек или 23% соответственно. "Количество обследованных ежегодно увеличивается <...>, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается", - добавили в министерстве.

Осенью 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. План реализации этой стратегии, разработанный Минздравом, предполагает изменение устаревших нормативных и правовых актов, в том числе регламентирующих вопросы предупреждения распространения ВИЧ и эпидемиологический контроль за распространением заболевания. Кроме того, ежегодно Минздрав проводит федеральные акции по информированию населения в наиболее пораженных этой инфекцией регионах страны и организует добровольное бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию, включая выезд мобильных пунктов тестирования.

Одной из масштабных государственных кампаний по вопросам профилактики инфекции и информировании населения о путях передачи и мерах профилактики ВИЧ является Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД".

Акция "Стоп ВИЧ/СПИД"

В этом году шестая Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" при поддержке Минздрава РФ пройдет с 14 по 19 мая. Мероприятия в рамках акции будут проводиться по трем направлениям: "Неделя знаний о ВИЧ", "Неделя тестирования на ВИЧ" и "Неделя активных действий против ВИЧ", сообщается на официальном сайте акции.

Акцию "Стоп ВИЧ/СПИД" проводит Фонд социально-культурных инициатив при содействии федеральных министерств и ведомств, Русской православной церкви и ряда других организаций. Первая акция стартовала в мае 2016 года, в ней приняли участие более 500 тысяч студентов. Тогда, по результатам открытого студенческого форума, была принята специальная декларация по активной борьбе с болезнью среди молодежи.

"Проблема распространения ВИЧ-инфекции, волнующая все мировое сообщество, остается актуальной и для нашей страны. Для того чтобы снизить количество новых случаев заражения, правительством РФ утверждена государственная стратегия, одной из главных задач которой является повышение уровня информированности населения по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией", - сказала глава оргкомитета мероприятия и президент Фонда Светлана Медведева, слова которого приводятся на сайте.

Стартует акция 14 мая со Дня единых действий против ВИЧ. В связи с тем, что в 2018 году более 70% вновь выявленных случаев инфекции пришлось на возрастную группу от 25 до 44 лет, на крупных предприятиях городов России запланировано проведение тестирования на ВИЧ в трудовых коллективах. 15 мая в Хабаровске пройдет научно-практическая конференция с международным участием "Дальний Восток без СПИДа", в рамках которой будет уделено особое внимание региональным практикам профилактической работы с различными группами населения.

16 мая на площадке Московского государственного технологического университета "Станкин" состоится традиционный Всероссийский открытый студенческих форум "Остановим СПИД вместе". В этот же день стартует акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция", которая с июня по ноябрь 2019 года проследует с юга на север Российской Федерации и охватит 180 городов 40 регионов. В ходе акции для населения этих регионов будет организовано бесплатное тестирование на ВИЧ мобильных пунктах на базе автомобилей ГАЗ. В рамках акции в федеральных вузах и медицинских учреждениях страны также пройдут различные обучающие семинары, психологические тренинги, анонимные тестирования на ВИЧ, студенческие флешмобы и другие мероприятия, в том числе спортивные.

"Важно отметить, что с каждым годом акция вызывает все более широкий общественный резонанс. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, благодаря широкому распространению информации ежегодно более 34 миллионов россиян проходят тестирование на ВИЧ, а уровень информированности населения в период проведения мероприятий акции доходит до 80%", - резюмировала Медведева.

Немного статистики

С 2017 года Минздрав РФ ведет Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека. По данным министра здравоохранения Вероники Скворцовой, благодаря принятым мерам почти полностью прекращен "вертикальный путь" передачи инфекции: 98,5% детей ВИЧ-инфицированных матерей рождаются здоровыми.

"38 млн граждан, или почти 26% населения страны, прошли в 2018 году тест на ВИЧ, что на 12% превышает показатель 2017 года. 60% ВИЧ-инфицированных, находящихся на диспансерном наблюдении, сегодня получают необходимое лечение по современным схемам Всемирной организации здравоохранения. При этом снижение вирусной нагрузки отмечено более чем у 73% получающих антиретровирусную терапию", - приводятся слова министра на сайте акции.

Скворцова подчеркнула, что на протяжении последних трех лет в России зафиксировано отсутствие прироста новых случаев инфекции у взрослых. "Количество новых случаев инфекции не прирастает и сохраняется на уровне 86 тысяч. К стабилизации привело значительное увеличение охвата населения бесплатным тестированием на ВИЧ, а инфицированных пациентов - лечением", - уточнили в Минздраве на запрос ТАСС.

На сегодняшний день основной задачей является достижение цели устойчивого развития ООН по ВИЧ по принципу 90-90-90, отметили в Минздраве. Согласно данной формуле, к 2020 году 90% людей с инфекцией должны знать свой ВИЧ-статус, 90% - получать терапию и 90% - иметь неопределяемый уровень вируса в крови соответственно. "Выход на плато" по числу новых случаев ВИЧ-инфекции позволяет прогнозировать возможность снижения заболеваемости при условии расширения охвата лечением до 75% уже в этом году", - добавила Скворцова.

ВИЧ/СПИД

Вирус иммунодефицита человека поражает иммунную систему и ослабляет защиту организма человека от широкого ряда инфекций и болезней, в том числе некоторых типов рака. У ВИЧ-инфицированных постепенно развивается иммунодефицит. Инфекция может передаваться при незащищенном сексуальном контакте, переливании зараженной крови, совместном использовании зараженных игл, шприцев или других острых инструментов, а также от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

Последней стадией заболевания, развивающегося при инфицировании вирусом, является СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), когда организм человека теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей. СПИД может развиться через 2-15 лет после инфицирования.

Лекарства, излечивающего от ВИЧ-инфекции, нет. Однако благодаря лечению антиретровирусными препаратами вирус можно контролировать, предотвращать его передачу и ослаблять разрушительное действие на организм. Тем самым облегчается и продлевается жизнь зараженных инфекцией.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения ежегодно в третье воскресенье мая отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа. В этом году он приходится на 20 мая. В этот день люди, желающие почтить память погибших от СПИДа, прикалывают к одежде красную ленточку - символ борьбы с болезнью, придуманный американским художником Фрэнком Муром в 1991 году.