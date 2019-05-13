Приморских косаток могут выпустить в течение двух месяцев

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. Косатки и белухи, которые пока находятся в центре адаптации в приморской бухте Средней, могут быть выпущены в дикую природу в начале лета, сообщается в понедельник на официальном сайте администрации Приморского края.

"Косаток и белух, содержащихся в центре адаптации в бухте Средней, могут выпустить уже в начале лета. Администрация Приморья окажет необходимое содействие, заявил губернатор края Олег Кожемяко накануне заседания специальной межведомственной группы Минприроды России. По словам главы региона, морские животные могут быть возвращены в дикую природу в течение месяца-двух", - указано в сообщении.

Ситуация с косатками в Приморье

В центре передержки в бухте Средней содержались 11 выловленных для продажи в Китай косаток и 90 белух. Три белухи пропали, позже стало известно об исчезновении одной косатки. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ).

Следственное управление СК по Приморскому краю сообщало, что период с июля по сентябрь 2018 года по выданным разрешениям было выловлено 12 косаток и 90 белух. Однако 11 особей косаток были детенышами и относились к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края, 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них были младше одного года.

Законодательством РФ запрещено отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором и Россельхознадзором выявили нарушения при выдаче разрешений на отлов, а также при содержании белух и косаток.

Контрольное управление Администрации президента РФ ранее взяло вопрос освобождения белух и косаток из бухты Средняя на особый контроль. Решить дальнейшую судьбу животных должен консилиум ученых. Они уже провели исследования и соберутся в понедельник, чтобы утвердить решение.