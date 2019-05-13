Активисты "Авиапоиска" в Приморье восстановили штурмовик Ил-2 времен войны

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. Активисты поискового объединения "Авиапоиск" в Приморье восстановили самый массовый штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Восстанавливали машину поисковики около трех лет. Примерно 70% деталей самолета взято из боевых машин, найденных в Приморье и Сахалинской области. Также для восстановления были привезены запчасти из западных регионов страны", - отметили в пресс-службе.

Ил-2 - советский бронированный штурмовик, разработанный под руководством генерального конструктора Сергея Ильюшина. Это самый массовый в истории авиации боевой самолет: с 1941 по 1945 год было выпущено более 36 тыс. машин нескольких модификаций. За живучесть советские авиаторы прозвали его "летающим танком", а пилоты люфтваффе - "бетонным самолетом". Наравне с легендарным танком Т-34 штурмовик является символом победы советского народа над фашизмом, напомнили в пресс-службе ВВО.