Найденный у берегов Крыма бронекатер времен войны планируют идентифицировать в августе

ТАСС, 13 мая. Участники экспедиции "Нептун" в августе продолжат работы по идентификации бронекатера времен Великой Отечественной войны, который был обнаружен в сентябре прошлого года в районе мыса Тарханкут в Крыму. Об этом сообщил ТАСС руководитель экспедиции Роман Дунаев.

"В августе, после того, как установится погода, мы будем нырять к бронекатеру. Ранее мы установили его местоположение, но еще не идентифицировали", - сказал он.

По словам Дунаева, бронекатер лежит на дне далеко от берега, за пределами российских территориальных вод.

"Если он окажется советским, мы попробуем установить имена экипажа, поставим памятные таблички, проведем подводную панихиду и опустим венки, а затем нанесем [место гибели катера] на карту", - добавил руководитель экспедиции.

Бронекатер времен Великой Отечественной опутан рыболовными сетями, что помешало участникам "Нептуна" идентифицировать его в прошлом году.

Экспедиция "Нептун" проводится на средства Фонда президентских грантов по проекту "Крым - перекресток цивилизаций". Цель экспедиции - обследование уже известных археологам объектов на дне Черного моря, а также поиск новых. В составе экспедиции более 30 человек - гидроакустиков и водолазов из разных регионов России.