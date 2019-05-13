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В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных

В связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

"Следующие длинные выходные ожидаются со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства", - сообщили в ведомстве.

В Роструде также напомнили, что в связи с празднованием Дня России 12 июня, который выпадает на среду, будет один выходной день в середине рабочей недели.

 

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