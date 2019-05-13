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В Якутии семье ребенка-инвалида выделили квартиру после вмешательства прокуратуры

Трехкомнатную квартиру выделили на основании договора социального найма

ЯКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Семье ребенка-инвалида из поселка Айхал Мирнинского района Якутии выделили трехкомнатную квартиру после вмешательства региональной прокуратуры. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура внесла в адрес главы муниципалитета представление об устранении нарушений закона.

"Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, ребенку и его семье на основании договора социального найма выделена трехкомнатная благоустроенная квартира, соответствующая всем установленным требованиям, его права восстановлены", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, ребенок с тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, в течение длительного периода времени проживал вместе с матерью в частично благоустроенной квартире. Она располагалась в деревянном доме, вместе с ними проживали еще пять человек.

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