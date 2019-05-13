Детенышей переднеазиатского леопарда планируют выпускать в высокогорных районах Дагестана

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Сочинский Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда на Кавказе рассматривает высокогорные районы Республики Дагестан в качестве места выпуска детенышей этого вида. Об этом сообщил ТАСС директор регионального отделения "Российский Кавказ" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Валерий Шмунк.

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе и занимал практически все горные территории. Однако к 1950 годам его численность резко сократилась, во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

"Мы расширяем сеть мониторинга с помощью фотоловушек в [Северной] Осетии и сейчас в высокогорном Дагестане <...> Дагестан, в том числе тоже рассматривается как потенциальное место для выпуска. А в [Северной] Осетии мы стараемся больше поддерживать работу с местными специалистами в области мониторинга за леопардом, в этом году помогли оснастить их автомобилем "Нива". Они, на наш взгляд, успешно там работают, мониторят выпущенных [леопардов] Эльбруса и Волну", - сказал Шмунк.

Ранее Кавказское отделение WWF совместно с учеными Российской академии наук (РАН) и Кавказского государственного природного биосферного заповедника издало пособия о правилах поведения при встрече с леопардом, выпущенным в естественную среду обитания. Рекомендации предназначены для населения предгорных районов Кубани, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, прилегающих к границам Кавказского заповедника, а также для жителей Северной Осетии. По словам Валерия Шмунка, информационная кампания проекта охватила около 100 тыс. человек.

"Мы не входим в нацпроект "Экология", не являемся заповедником, но тем не менее как экспертное сообщество, как общественная организация стараемся консультировать особо охраняемые природные территории, всех участников процесса", - добавил собеседник агентства.

О программе восстановления популяции леопарда

В настоящее время в дикой природе на Северном Кавказе обитают три переднеазиатских леопарда: самцы Ахун и Артек на территории Кавказского заповедника и самка Волна - в национальном парке "Алания" в Ирафском районе Северной Осетии. Один из выпущенных в июле 2016 года в Кавказский заповедник самцов по кличке Килли погиб в Абхазии в начале февраля. Второй самец Эльбрус пропал из виду в дикой природе Южной Осетии, это произошло также в начале февраля.

В 2005 году специалистами WWF России и РАН была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ, с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин. Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы, Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа" при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.