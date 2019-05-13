Хабаровский край передаст тигрицу Тайгу Приморью

ХАБАРОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края с учетом мнения жителей региона приняли решение о передаче тигрицы Тайги - сестры тигра Амура, известного своей дружбой с козлом Тимуром, в Приморский край. Об этом сообщил в понедельник журналистам министр имущественных отношений Хабаровского края Олег Ожегов.

Амур и его сестра Тайга были переданы приморскому Сафари-парку в 2012 году на временное содержание, однако с окончанием срока договора оставлять тигров в нем стало невозможно по закону. Оба тигра находятся в оперативном управлении хабаровского зоосада "Приамурский". Зимой Тайгу перевели в Хабаровский край для отправки в зоопарк Алма-Аты, но от жителей разных регионов страны стали поступать сообщения против этого.

"Поступило обращение от администрации Приморского края с предложением о передаче тигрицы Тайги на территорию региона. Министерство имущественных отношений Хабаровского края по поручению губернатора Сергея Фургала рассмотрело этот вопрос - тигрица Тайга также, как и тигр Амур, будет передана в Приморский край", - сказал Ожегов, добавив, что в Приморье созданы хорошие условия для содержания тигров.

Он уточнил, что до принятия решения о передаче тигрицы Приморью изучалось мнение жителей региона.

Тигра Амура после завершения срока его содержания в приморском Сафари-парке хотели передать в зоопарк Краснодарского края, однако против этого выступило руководство Сафари-парка. Тогда хабаровские власти предложили администрации Приморья принять Амура в свою собственность, на что те согласились.

О тигре Амуре

Тигр Амур и козел Тимур получили известность в 2015 году. Обычно тигров в приморском Сафари-парке два раза в неделю кормят живой добычей, чтобы хищники не утратили инстинкты. Однако осенью 2015 года Тимур дал отпор Амуру и напал сам, а вскоре принял тигра за вожака и всюду следовал за ним. Расселили их после того, как Амур ранил Тимура, который бодался и не давал хищнику отдыхать. Тимур был отправлен на лечение, после выздоровления его поселили отдельно.