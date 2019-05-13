Прием заявок на IT-конкурс "Цифровой прорыв" продлили до 15 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Организаторы IT-конкурса "Цифровой прорыв" продлили до 15 мая этап регистрации участников из-за большого количества желающих. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", которая реализует этот проект.

"Такое решение принято в связи с активным притоком заявок в первые недели мая. По завершении майских праздников число регистраций на конкурс превысило 60 тыс.", - говорится в релизе.

Кроме того, в службу поддержки конкурса ежедневно поступали просьбы продлить регистрацию, отмечается в сообщении.

"За последние дни нам пришло много просьб о продлении заявочной кампании, особенно от участников из регионов. Речь идет о сотнях обращений: кто-то искал команду на хакатон, кто-то менял планы на лето или просто забыл зарегистрироваться. Мы приняли во внимание человеческий фактор и пошли навстречу - конкурс такого масштаба и значения в России проводится впервые, поэтому не могли не поддержать тех, кто пока что не успел к нам присоединиться", - пояснил руководитель конкурса Олег Мансуров, которого цитирует пресс-служба.

На прошлой неделе сообщалось о 50 тыс. зарегистрированных участников конкурса. Прием заявок начался 3 апреля и должен был завершиться 12 мая.

Участники, подавшие заявки, пройдут онлайн-тестирование 16-19 мая. После этого с 8 по 28 июня состоятся региональные этапы. Они будут организованы в формате хакатонов - соревнований, на которых IT-специалисты, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов. Финал пройдет 20-22 сентября.

О конкурсе

Конкурс "Цифровой прорыв", который входит в линейку платформы "Россия - страна возможностей", стартовал 3 апреля. Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз для своей команды в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж" - образовательном центре организации.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.