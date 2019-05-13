ВЦИОМ: большинству россиян нравится их работа

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (85%) довольны своей работой. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные исследования.

"Подавляющему числу россиян нравится их работа, об этом заявили 85% респондентов", - говорится в материалах ВЦИОМ.

По данным опроса, более трети граждан РФ (34%) заявили, что выбрали работу, потому что так "сложились обстоятельства". Почти столько же (30%) выбрали место труда согласно своим увлечениям. В то же время 17% респондентов ответили, что при трудоустройстве у них "не было выбора", еще столько же нашли работу, ориентируясь на финансовую сторону вопроса.

Большинство опрошенных (68%) также выразили мнение, что их зарплата "скорее не вырастет", если они будут работать больше и более качественно. Кроме того, более половины респондентов (56%) заявили, что остались бы на работе в случае, если бы у них было достаточно средств, чтобы не трудиться.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 7 мая 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.