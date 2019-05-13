"ВКонтакте" подтвердила запуск сервиса по продаже аудиокниг Biblio, в приложении будет представлена как художественная, так и деловая литература. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе социальной сети.

"Пользователи смогут ознакомиться с подборкой популярных аудиокниг или найти интересные книги по жанрам, авторам или с помощью поиска по библиотеке приложения", - уточнили в пресс-службе, добавив, что подписчики смогут создавать так называемые полки - тематические подборки аудиокниг.

Партнером проекта выступает ООО "Библио", сотрудничество будет строиться по модели revenue share (отчисление партнеру процента от выручки). Сервис, созданный на платформе VK Apps, находится на завершающей стадии разработки. Как ожидается, его запуск состоится в мае.

Ранее РБК сообщило о планах "ВКонтакте" запустить на своей площадке сервис для дистрибуции аудиокниг. В приложении будет представлено более 10 тыс. произведений, рассказал агентству совладелец "Библио" Илья Коротихин.

По его словам, соглашения уже подписаны с компаниями "Аудиокнига", "Альпина Паблишер" и "Союз". Кроме того, ведутся переговоры с крупнейшей в РФ издательской группой "Эксмо-АСТ" и другими правообладателями.

Стоимость безлимитной подписки составит 299 рублей в месяц, также будет предусмотрена разовая покупка аудиокниги. Оплатить заказы можно будет только через VK Pay.