Суд взыскал более 200 тыс. рублей с интерната Калмыкии, где со счетов детей снимали деньги

ТАСС, 13 мая. Элистинский городской суд вынес решение по первому иску к местному дому-интернату для умственно отсталых детей, где за восемь лет со счетов воспитанников незаконно было снято более 2 млн рублей. Социальное учреждение должно будет вернуть несовершеннолетнему более 200 тыс. рублей, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе прокуратуры по Калмыкии.

Всего республиканская прокуратура внесла в суд 11 исковых заявлений с требованием взыскать с дома-интерната неправомерно изъятые денежные средства детей.

"Решением Элистинского городского суда Калмыкии удовлетворен первый иск прокурора республики в интересах ребенка, оставшегося без попечения родителей и находящегося на стационарном обслуживании Элистинского дома-интерната для умственно отсталых детей. Суд взыскал с социального учреждения более 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В апреле после публикации на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой материала о нарушениях в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей следственное управление СК РФ по республике возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По версии следствия, руководство дома-интерната и должностные лица республиканского Министерства социального развития, труда и занятости населения в течение восьми лет не могли должным образом обеспечить детей лекарствами, одеждой, средствами личной гигиены и медицинским оборудованием, тратя на это личные деньги своих подопечных.