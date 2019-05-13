В Архангельской области закрыт проезд в Мезенский район и поселок Пинега

АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. /ТАСС/. Проезд в поселок Пинега и Мезенский район Архангельской области закрыт из-за подтоплений участков автодороги Архангельск - Белогорский - Пинега - Мезень в результате второй волны половодья на реке Пинеге, сообщили в понедельник ТАСС в центре управления движением "Архангельскавтодора".

"В связи с формированием второй половодной волны на реке Пинеге, подтоплен участок автодороги Архангельск - Белогорский - Пинега - Мезень на 130-м км. Это низководный мост через реку Чуплегу с подъездами. Затоплены также мосты на реках Тиньга, Чуса, Белая и Карьела. Уровень воды такой, что проезда нет", - сказали в "Архангельскавтодоре".

Как отметил собеседник агентства, ожидается, что проезд будет открыт после 20 мая. "Окончание явления ожидается ориентировочно 20 мая", - добавил он.

Пинега - поселок в Пинежском районе, население около 3,7 тыс. человек, Мезень - город, центр Мезенского района. В Мезени проживает около 3,3 тыс. человек, в Мезенском районе около 9 тыс. человек. Сообщение с Мезенским районом в настоящее время осуществляется воздушным транспортом, с Пинежским районом - по железной дороге Архангельск - Карпогоры.