Подозреваемый в хищениях директор музея под Воронежем уволен из-за утраты доверия

ВОРОНЕЖ, 13 мая. /ТАСС/. Директор музея-заповедника "Костенки" Виктор Ковалевский, в отношении которого возбуждено уголовное дело о хищении 700 тыс. рублей, уволен с занимаемой должности.

"Я больше не занимаю должность директора музея-заповедника "Костенки", меня [уволили] по статье об утрате доверия", - сказал в понедельник ТАСС Ковалевский.

Он уточнил, что был уволен 7 мая из-за неверного оформления декларации о доходах - Ковалевский не указал в ней несколько банковских счетов, открытых в 2009 и 2011 годах.

В апреле сотрудники прокуратуры обнаружили хищение более 700 тыс. рублей при проведении раскопок на стоянке древнего человека, входящей в археологический музей-заповедник "Костенки" под Воронежем. По версии прокуратуры, раскопки прошли за счет средств грантов, выделенных из федерального и областного бюджетов, но их ранее уже проводили за счет других средств. В отношении директора было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ "Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере".

Село Костенки Хохольского района находится в 40 км к югу от Воронежа, в его окрестностях были обнаружены жилища из костей мамонта и 60 стоянок древнего человека эпохи палеолита на общей площади 30 кв. км. Согласно данным ученых, первые поселения человека в Костенках появились 45 тыс. лет назад. В 1991 году филиал "Костенки" Воронежского краеведческого музея был преобразован в Государственный археологический музей-заповедник "Костенки".

По данным музея, стоянка была обнаружена в 1949 году местным жителем Иваном Протопоповым у себя в усадьбе при рытье погреба. Впоследствии здесь построили музей, фонды которого насчитывают около 41 тыс. единиц хранения: коллекций каменных и костяных орудий, произведений искусства.