Польские пограничники добиваются пенсионного обеспечения для состарившихся служебных собак

ВАРШАВА, 13 мая. /ТАСС/. Кинологи польских силовых ведомств - главным образом полиции и службы пограничной охраны - добиваются от властей введения пенсий для служебных собак, "списанных" по возрасту или по состоянию здоровья.

"Мы уже два года добиваемся того, чтобы такой закон был принят, - сообщил польскому телеканалу ТВН24 Роберт Лис, председатель профессионального союза работников пограничной охраны. - Наши собаки этого заслуживают".

В настоящее время во всех силовых ведомствах страны несут службу около 1700 собак. Ежегодно примерно 150 из них, достигших возраста 7-8 лет, признаются непригодными для службы. В Польше нет закона о защите и пенсионном обеспечении четвероногих "ветеранов", поэтому все они отправляются в обычные собачьи приюты, где их содержат вместе с отловленными бродячими псами, без права на доппитание, прививки, ветеринарное обслуживание или какие-либо иные особые отношения.

"С того момента, как пес перестает исполнять свои обязанности, в документах его начинают считать предметом, - пожаловался Адам Островский, возглавляющий в городе Лодзь союз ветеранов пограничной охраны. - Вместо того, чтобы написать, что пес уходит на пенсию, там пишут, что он "списывается". Этот же термин применяется в отношении различного рода испорченного или ненужного имущества".

Защитники служебных собак-"ветеранов" считают необходимым принятие дополнения к уже существующему в стране закону о защите животных, в котором были бы гарантированы льготы для состарившихся служебных собак.