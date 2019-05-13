Депутаты Петербурга предложили упростить правила использования герба и флага города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Петербургские парламентарии предложили упростить правила использования официальных символов города - флага, герба и гимна. Как сообщили журналистам в аппарате одного из авторов законопроекта - депутата Дениса Четырбока, инициативу поддержали на состоявшемся в понедельник заседании комитета по законодательству городского Заксобрания.

"В настоящее время использовать официальные символы Санкт-Петербурга могут органы государственной власти, их служащие, а также государственные учреждения. Помимо этого, закон разрешает использовать флаг и герб города в качестве украшения улиц к праздничным и памятным датам, размещать символы на наградных документах и фасадах вокзалов и аэропортов. Парламентарии предлагают расширить этот перечень и разрешить использовать герб, гимн и флаг Санкт-Петербурга всем гражданам и в любых целях, если это не вводит в заблуждение окружающих и не является проявлением неуважения к символам города", - пояснили в аппарате депутата суть законопроекта.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон Санкт-Петербурга "О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их использования".

Отмечается, что, согласно действующему законодательству, за неправомерное использование флага, герба и гимна Санкт-Петербурга нарушителям грозит штраф: для обычных граждан и должностных лиц он составляет от 500 рублей до 2 тыс. рублей, для фирм и компаний - от 1 тыс. до 10 тыс. рублей.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе Заксобрания Санкт-Петербурга, комитет также поддержал законопроект, предлагающий дополнить этот же закон нормой, которая допускает использование в некоммерческих целях флага Петербурга и его изображения физическими лицами и в иных случаях, если это не является публичным проявлением неуважения к символу.

Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, внесенному депутатом Александром Тетердинко, "более широкие возможности использования флага Санкт-Петербурга будут способствовать патриотическому воспитанию граждан, позволят жителям Санкт-Петербурга свободно и открыто выражать чувства гордости и уважения за свой город".