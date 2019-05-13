Власти Москвы выделили 8 млрд рублей на закупку инновационных препаратов против рака

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Бюджет Москвы выделил более 8 млрд рублей на покупку препаратов иммунной и таргетной терапии для лечения рака в столичных медицинских учреждениях, сообщила в понедельник пресс-служба городского департамента по конкурентной политике.

"Москва переходит на новые стандарты лечения онкологии, предусматривающие возможность для столичных медицинских учреждений самостоятельно закупать препараты для иммунной и таргетной терапии. Для этих целей на текущий год правительство Москвы выделило дополнительно более 8 млрд рублей. Для участия в электронных аукционах на поставку химиотерапевтических лекарственных препаратов адресные приглашения получили более 400 производителей и поставщиков лекарственных препаратов из разных регионов России", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

По словам заместителя главного внештатного специалиста по онкологии Департамента здравоохранения города Москвы, доктора медицинских наук Ирины Андреяшкиной, иммуннотерапевтические и таргетные препараты усиливают эффект лечения раковых заболеваний. "Таргетные препараты определяют маркерные позиции опухоли и блокируют именно эту область, а иммунная терапия блокирует развитие опухоли, стимулируя собственный иммунитет организма человека. Таким образом, таргетная и иммунная терапия точечно действует только на злокачественные клетки, что повышает эффективность лечения и минимизирует побочные действия получения препаратов", - приводятся ее слова в сообщении.

По данным Ефимова, Москва объявила порядка 40 аукционов на закупку инновационных онкопрепаратов в таблетированной форме. Их общая начальная стоимость составляет около 2,9 млрд рублей. Дополнительно к ним медицинские учреждения столицы опубликовали более 20 аналогичных тендеров на 449 млн рублей. По словам руководителя департамента по конкурентной политике Геннадия Дёгтева, в ближайшее время будут опубликованы новые аукционы. Все закупочные процедуры размещены на сайте Единой информационной системы.