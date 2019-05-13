Более 100 тыс. иностранцев и граждан РФ посетили Крым на майские праздники

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Более 100 тыс. иностранных граждан и граждан РФ посетили Крым на майские праздники с 1 по 12 мая через пункты пропуска на российско-украинской границе на севере Крымского полуострова, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону.

"В период с 1 по 12 мая через российско-украинскую границу на севере полуострова проехало более 15 тыс. автомобилей и порядка 102,3 тыс. граждан РФ, Украины, Республики Беларусь, США, Германии, Турции, Хорватии, Литвы, Италии, Молдавии, Казахстана, а также Иордании и Израиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пиковая нагрузка на пункты пропуска пришлась на 3-4 мая - в эти дни в пограничном и таможенном отношении было оформлено по 11 тыс. человек. Несмотря на значительный прирост пассажирского и транспортного потоков, грубых нарушений порядка следования через госграницу не отмечено. Все пункты пропуска с российской стороны работали в штатном режиме.

По данным министерства курортов и туризма республики, в январе-марте этого года турпоток в регион составил 356,4 тыс. человек, что почти на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за все постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек, что на 28% больше, чем годом ранее. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетам, еще 16% отдыхающих въехали через госграницу с Украиной.