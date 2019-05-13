Более 2 тыс. конвертов для сбора пожертвований малоимущим раздадут в рамадан в мечетях КЧР

ЧЕРКЕССК, 13 мая. /ТАСС/. Волонтеры благотворительного фонда во время месяца рамадан раздадут около 2,5 тысяч конвертов для сбора пожертвований малоимущим в мечетях Карачаево-Черкесии, рассказал ТАСС директор регионального благотворительного фонда "Территория милосердия" Артур Кииков.

"У нас есть очень хорошая акция, которая называется "Как будто я поел". Мы раздаем конверты, в которые каждый человек, который постится, вкладывает деньги, которые потратил бы на обед в течение месяца, и передает этот конверт в фонд. Мы распространяем эти конверты в мечетях по всей республике. Каждый житель может оставить свой там же, в специальном ящике", - рассказал он.

После окончания поста конверты распечатают, подсчитают общую сумму пожертвований, и на эти деньги будут приобретены продукты питания для нуждающихся. "То есть, ты хоть и не ешь в месяц рамадан, получается, будто бы ел, ведь деньги на обед потрачены. Но этим ты можешь помочь действительно нуждающимся людям. Всего планируем распространить около 2,5 тысяч конвертов", - добавил Кииков.

Также в течение месяца волонтеры будут раздавать на улицах Черкесска воду и финики для путников, которые постятся. Всего до конца рамадана планируется раздать около шести тысяч таких наборов. Кроме того, еженедельно для всех постящихся будут организованы республиканские ифтары, которые будут проходить у центрального парка в Черкесске. "В последний день поста будет проведен большой праздничный ифтар, на котором рассчитываем принять больше 1 тысячи человек. В работе будет задействовано больше 100 волонтеров", - уточнил Кииков.

Пост в месяц рамадан считается одним из пяти столпов Ислама (основным предписанием). В этот месяц правоверным предписывается воздерживаться в светлое время от еды, питья, дурных слов и мыслей, а вместо этого - усердно молиться, заниматься богоугодными делами, благотворительностью, думать о вечном и душе, отбросив на время все мирское. Рамадан считается благословенным, поскольку в этот месяц Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священную книгу - Коран. В 2019 году Рамадан начался 5 мая, об окончании месяца будет свидетельствовать новолуние.