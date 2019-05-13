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Шаманов и Аксенов возглавили наблюдательный совет ДОСААФ в Крыму

Республика стала 84-м регионом страны, где создан такой орган

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов возглавили наблюдательный совет отделения ДОСААФ в Республике Крым.

"Для меня большая честь вместе с Сергеем Валерьевичем [Аксеновым] возглавить наблюдательный совет регионального отделения. Крым сегодня стал 84-м регионом Российской Федерации, где создан такой орган", - сообщил Шаманов на первом заседании набсовета, где рассматривался вопрос об избрании.

Шаманов напомнил о традициях допризывной подготовки на полуострове. В частности, из авиашкол ОСОАВИАХИМа - предшественника ДОСААФ - выпустились 20 будущих летчиков, Героев Советского союза, в том числе Аметхан Султан, который был удостоен звания дважды.

Сейчас в структуру регионального отделения входят 15 школ подготовки по различным специальностям, в том числе водителей грузовых автомобилей, бронетехники, связистов, авиационных специалистов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичШаманов, Владимир АнатольевичКрым
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