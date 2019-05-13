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Кузнецова предложила вернуть сиротам льготы при поступлении в техникумы и колледжи

Детский омбудсмен отметила, что ранее подобная норма содержалась в законе "Об образовании", однако в 2012 году она утратила силу

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает вернуть сиротам льготы на поступление в учреждения среднего профессионального образования и дать им дополнительные возможности для поступления в кадетские и суворовские училища. Соответствующие предложения она направила в Госдуму, сообщается в понедельник на сайте детского омбудсмена.

Кузнецова отмечает, что ранее закон "Об образовании" устанавливал, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при условии успешного прохождения вступительных испытаний, принимаются в учреждения среднего профессионального обучения вне конкурса. В 2012 году эта норма утратила силу. "Учитывая, что ранее действующая государственная гарантия по-прежнему актуальна и востребована, а возможность получить конкурентоспособную профессию является основным фактором успешного трудоустройства и социализации детей-сирот, уполномоченный предлагает внести соответствующие изменения, которые обеспечивали бы детей-сирот дополнительной гарантией преимущественного приема на обучение по программам среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.

Кузнецова также обращает внимание на то, что дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья, обучаясь по адаптированным образовательным программам, получают лишь свидетельство об обучении. Этот документ не позволяет им в дальнейшем получить среднее профессиональное образование. Уполномоченный предлагает внести в законодательство поправки, чтобы дети-инвалиды, имеющие свидетельство об обучении, могли получать дальнейшее образование по программам профессиональной подготовки.

Также у Кузнецовой возникли вопросы к предоставлению льгот детям-сиротам при приеме в кадетские и суворовские военные училища. "Действующее законодательство предусматривает право преимущественного приема в указанные образовательные учреждения, но на практике дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пользуются преимуществом при приеме в училища только при условии равного количества баллов с другими кандидатами, что значительно снижает доступность кадетского образования для сирот", - говорится в релизе.

Как поясняет пресс-служба детского омбудсмена, дети, живущие в семьях, чаще имеют возможности дополнительно готовиться к поступлению в училище. В связи с этим Кузнецова предлагает "предоставить дополнительные преимущества детям-сиротам при подготовке к военной или иной государственной службе".

Кроме того, сейчас практически не проработана тема постинтернатного сопровождения детей-сирот, полагает Кузнецова. В этой связи она предлагает отнести детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к категории граждан, которые нуждаются в социальном обслуживании, и одновременно наделить их правом получения услуг, которые бы способствовали социализации, улучшению условий жизнедеятельности, расширению возможностей самостоятельного обеспечения жизненных потребностей.

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РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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