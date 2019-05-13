Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели в больницу по его просьбе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Обвиняемый в государственной измене 75-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев переведен в городскую больницу для медицинского обследования по его просьбе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

"Сегодня обвиняемый Кудрявцев В. переведен в ГБУЗ "Городская клиническая больница им. А. К. Ерамишанцева" для проведения комплексного обследования и медицинского освидетельствования на основании поданного им заявления", - сказали в пресс-бюро.

Ранее адвокат обвиняемого Евгений Смирнов сообщил ТАСС, что в понедельник Кудрявцев был переведен из СИЗО "Лефортово" в городскую больницу № 20 имени А. К. Ерамишанцева, однако не уточнил, в связи с чем был перевод.

19 апреля Европейский суд по правам человека удовлетворил просьбу адвокатов ученого и потребовал от российских властей обеспечить срочные меры в отношении Кудрявцева, применив 39-е правило (обеспечительные меры - прим. ТАСС) регламента ЕСПЧ. Защита неоднократно просила избрать для 75-летнего ученого более мягкую меру пресечения, ссылаясь на его возраст и состояние здоровья.

Кудрявцев стал первым фигурантом дела о госизмене, к которому было применено это правило ЕСПЧ. Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года. Срок его ареста продлен до 20 мая.

По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует ученому передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, а в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард".