Госдума 14 мая рассмотрит во II чтении законопроект о доступе родственников в реанимацию

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 14 мая рассмотрит во втором, основном чтении законопроект, который обязывает медицинские организации предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента. Об этом сообщил журналистам в понедельник первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Мы предполагаем рассмотреть во втором чтении законопроект, внесенный группой депутатов во главе с [членом комитета Госдумы по охране здоровья] Николаем Герасименко. Это поправки в закон об основах охраны здоровья граждан в РФ, речь идет о предоставлении родственникам и законным представителям пациентов права присутствовать в отделениях интенсивной терапии и в реанимационных отделениях", - сказал парламентарий.

Исаев напомнил, что некоторые медицинские учреждения сейчас пускают родственников в такие отделения, а некоторые отказывают в доступе. "Этот вопрос долго согласовывался, но мы выходим на второе чтение. Возможно, уже на этой неделе сможем принять данный законопроект в третьем, окончательном чтении", - подчеркнул он.