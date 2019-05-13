На востоке Чехии проходят массовые акции против защиты волков

ПРАГА, 13 мая. /ТАСС/. Массовые акции фермеров, протестующих против строгих мер по охране волков, прошли в тех районах Чехии, где прочно обосновались вернувшиеся из Германии и Польши волчьи стаи. Как сообщает агентство CTK, в городе Броумов на востоке республики несколько сотен человек жгли костры и требовали от властей принять меры по регулированию численности серых хищников.

"Огонь - это то, что всегда защищало людей от диких зверей, - пояснил организатор акции Томаш Хаврлант. - Нашей акцией мы хотим предупредить всех, живущих в деревнях, что волки вернулись".

В горах и лесах, окружающих Броумов, волки были истреблены еще 250 лет назад. Но их вновь заметили там в 2015 году. "Каковы же результаты? - спрашивает Хаврлант. - Волки задрали с тех пор сотни овец, коз, телят. Это не считая загрызенных ими лесных обитателей".

Протестующие против бесконтрольного роста волчьей популяции требуют законодательно ограничить ареалы обитания хищников, предоставив им территории национальных парков или бывших военных полигонов, где человек не ведет никакой хозяйственной деятельности. "В наших густо населенных местах волкам места нет", - считают протестующие жители Броумова и окрестных населенных пунктов.

По подсчетам лесников, в окрестностях Броумова в настоящее время обитают две волчьих стаи общей численностью примерно в 15 зверей. Этим летом у волчиц появятся волчата, и популяция может увеличиться примерно на четверть.

Всего в Чехии обитают около 100 волков, причем определенная их часть постоянно мигрирует, переходя из Чехии в Германию и обратно. В последнее время к протестам фермеров стали подключаться и экологи: размножившиеся хищники за последний год истребили почти половину стада редчайших горных муфлонов, прежде насчитывавшего всего 50 голов.

В настоящее время на всей территории Чехии охота на волков строжайше запрещена. Пока ни одного случая нападения волка на человека в республике не зафиксировано. Однако встреч с ними уже всерьез опасаются туристы, грибники и сборщики лесных ягод.