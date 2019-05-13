Концентрация CO2 в атмосфере Земли достигла рекордного уровня за всю историю человечества

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Концентрация углекислого газа (CO2) в земной атмосфере впервые в истории человечества превысила 415 частей на миллион (ppm) - то есть в каждом куб.м воздуха присутствует не менее 415 мл углекислого газа. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN .

По ее данным, рекордный показатель - 415,26 ppm, был зафиксирован в субботу специалистами обсерватории Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA), расположенной у вершины вулкана Мауна-Лоа на острове Гавайи.

"Это впервые в истории человечества <…> Не только в задокументированной истории, не с момента появления сельского хозяйства 10 тыс. лет назад", - отметил на своей странице в Twitter американский метеоролог Эрик Холтхаус.

Как указала CNN, до этого больше всего CO2 в атмосфере Земли было около 3 млн лет назад - в эпоху плиоцена. Тогда, по предположениям ученых, его концентрация составляла от 310 до 400 ppm. Согласно данным Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, в течение 800 тыс. лет до индустриальной революции содержание СО2 в атмосфере никогда не превышало 300 ppm. Уровень 400 ppm впервые в истории был отмечен в 2013 году.

Повышение концентрации CO2 в атмосфере способствует возникновению парникового эффекта. Подавляющее число экспертов считает, что деятельность человека, который сжигает ископаемое топливо, - одна из основных причин потепления климата на Земле.

В целях борьбы с глобальным потеплением в 2015 году по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся во французской столице, было принято Парижское соглашение по климату. 197 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию в сравнении с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.