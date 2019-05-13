Одного из 10 пострадавших при ЧП в Шереметьево выписывают 13 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пострадавший при авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, госпитализированный в медцентр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) с острым инфарктом миокарда в состоянии средней степени тяжести, будет выписан из больницы в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"Еще один пострадавший, проходивший лечение в клинике ФМБА, сегодня будет выписан из медучреждения в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского остаются четыре пациента - один в тяжелом состоянии, ближе к средней степени тяжести, еще трое - в состоянии средней степени тяжести, близком к удовлетворительному. В Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского - одна пациентка в тяжелом состоянии, стабильна, находится в сознании. Состояние четырех членов экипажа оценивается по тяжести как среднее, близкое к удовлетворительному.

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, 10 пострадавших находятся в больницах: четверо госпитализированы в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского, еще пятеро, в том числе экипаж самолета, - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Один пассажир был направлен в медцентр ФМБА.