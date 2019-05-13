В Якутии запустили горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ

ЯКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Якутии в рамках шестой всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" запустило в понедельник горячую линию по вопросам профилактики вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), которая будет действовать по 17 мая, сообщается на сайте ведомства.

"С 13 по 17 мая 2019 года управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в рамках проведения акции "Стоп ВИЧ/СПИД" организована горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Специалисты-эпидемиологи ответят на вопросы и проконсультируют по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в республике, о бесплатном и анонимном тестировании и других вопросах", - рассказали в управлении.

По данным управления, с 1996 года в Якутии выявлено свыше 2,3 тыс. ВИЧ-инфицированных. "С начала 2019 года выявлено 62 ВИЧ-инфицированных, показатель заболеваемости составил 6,5 на 100 тыс. населения. Это в 1,8 раза выше аналогичного периода прошлого года. Наибольший удельный вес ВИЧ-инфицированных приходится на возрастную группу 20-29 лет - 40,1%", - отметили в ведомстве.

За все время наблюдения (с 1996 года) в Якутии, по данным Роспотребнадзора, умерло 360 ВИЧ-инфицированных, из них с диагнозом СПИД - 147 человек. Акция, посвященная всемирному Дню памяти умерших от ВИЧ/СПИД, пройдет 19 мая 2019 года. В этот день пройдут массовые молодежные акции в городах Мирный, Алдан, Якутск, в районах республики с привлечением центральных районных больниц и общественных организаций, уроки по профилактике ВИЧ во всех учебных заведениях. В храмах Русской православной церкви пройдут поминальные богослужения.

Акция "Стоп ВИЧ/СПИД"

Шестая Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" при поддержке Минздрава РФ пройдет с 14 по 19 мая. Мероприятия в рамках акции будут проводиться по трем направлениям: "Неделя знаний о ВИЧ", "Неделя тестирования на ВИЧ" и "Неделя активных действий против ВИЧ", сообщается на официальном сайте акции.