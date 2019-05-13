Хабиб Нурмагомедов подарил Кадырову кроссовки

"Прежде чем приступить к ужину, мы совершили коллективный вечерний намаз под руководством Хабиба Нурмагомедова. Мы обсуждали не только спортивные темы, но еще вспоминали прошедшие времена. Ребята рассказывали интересные истории из своей жизни. Не обошлось и без подарков. Я с удовольствием принял от Хабиба кроссовки, которые он ранее обещал мне подарить для занятий спортом", - написал Кадыров.

На ужине по случаю священного месяца Рамадан также присутствовали тренерский состав и руководители клуба "Ахмат", а также боец MMA Шамиль Завуров.

Священный для мусульман месяц Рамадан посвящен ниспосланию Корана. В этот месяц верующие должны держать строгий пост в светлое время суток - воздерживаться от приема пищи, воды и табака. В 2019 году Рамадан начался 6 мая и завершится 4 июня, когда верующие широко отметят праздник разговения Ураза-байрам.