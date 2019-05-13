Конкурс на чтение произведений Мустая Карима объявлен в честь 100-летия рождения поэта

УФА, 13 мая. /ТАСС/. "Росучебник" и Минобразования Башкирии объявили о начале конкурса по чтению произведений народного поэта республики Мустая Карима в честь 100-летия его рождения. Видеозаписи с работами принимаются до 30 августа, говорится в понедельник в сообщении корпорации "Российский учебник".

"Корпорация "Российский учебник" и Министерство образования Республики Башкортостан в честь 100-летнего юбилея со дня рождения народного башкирского поэта Мустая Карима приглашают всех желающих принять участие в конкурсе прочтений литературных произведений писателя. Работы принимаются до 30 августа, победители и призеры будут определены экспертным жюри 20 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Организаторы ждут от участников видеозаписи с чтением произведений Мустая Карима о культуре и истории Башкирии. "Это совместный проект, объединяющий народы. И символом этого объединения выступает творческое наследие великого башкирского писателя и поэта Мустая Карима, 100-летний юбилей которого мы отмечаем в этом году", - цитирует и.о. министра образования Башкирии Айбулата Хажина пресс-служба.

Мустай Карим (1919-2005) - башкирский советский поэт, писатель и драматург. Опубликовал более ста поэтических и прозаических книг, свыше десяти драматических произведений, переведенных на разные языки мира. Его авторству принадлежат известные строки "Не русский я, но россиянин". В 2019 году в Башкирии празднуется 100-летие со дня рождения Карима.