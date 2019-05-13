Минтруд предложил работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минтруд предложил законопроект, предлагающий работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов. За неприем на работу людей с ограниченными возможностями предполагается ввести для работодателей компенсационную выплату, в случае невыполнения квоты и неуплаты взноса - штрафы для должностных лиц в размере 10-20 тыс. рублей, для юридических лиц - 150-300 тыс. рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе Минтруда России.

По действующему законодательству, предприятиям с численностью работников свыше 100 человек установлена квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% среднесписочной численности работников, предприятиям с численностью не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек - не выше 3% среднесписочной численности работников. Выполнение квоты возможно лишь путем приема на работу инвалидов. По оценкам Минтруда, действующий механизм "неудобен работодателям, неоднозначен в выполнении, не позволяет в полной мере использовать потенциал механизма установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов".

"Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов, в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида", - рассказали в министерстве.

Проведение эксперимента запланировано на пять лет - с 1 января 2020 года до 31 декабря 2025 год. В качестве "пилотных" регионов были выбраны Республика Саха (Якутия), Воронежская, Орловская, Свердловская и Тверская области, "как регионы со средним для Российской Федерации показателем доли работающих в 2018 году инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста".

Отмечается, что размер выплаты предлагается устанавливать в соответствии с размером прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Кроме того, предполагается увеличить штраф за необоснованный отказ работодателя в приеме на работу инвалида с 5 тыс. рублей для должностных лиц до 10-20 тыс. рублей, для юридических лиц - установить в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.