В Архангельске отреставрируют деревянный дом, являющийся памятником архитектуры

АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. /ТАСС/. Принадлежавший капитану дальнего плавания Павлу Гринфельдту деревянный дом в Архангельске, являющийся памятником архитектуры регионального значения, который получил серьезные повреждения при пожаре, должен быть отреставрирован. Об этом в понедельник сообщила ТАСС руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области Анна Ивченко.

Пожар в двухэтажном деревянном доме Гринфельдта произошел в ночь на 12 мая. В результате возгорания погибли два человека, один пострадал. Здание располагается по адресу проспект Советских Космонавтов, дом № 64. Оно было построено в начале XX века и принадлежало капитану дальнего плавания Павлу Гринфельдту.

"Дом Гринфельдта не утрачивает свою универсальную ценность после пожара, даже в поврежденном состоянии он находится под нашей защитой, как и территория, на которой он находится. Поэтому, если кто-то рассчитывает, как некоторые СМИ пишут, что скоро там появится современная застройка - отнюдь. У нас есть охранные обязательства на администрацию города Архангельска как собственника. Этими охранными обязательствами возложена обязанность представить нам проект реставрации в 2019 году, дом должен быть отреставрирован", - сказала Ивченко.

Как сказала Ивченко, территория, где находится дом, не может быть использована под застройку.

"У нас есть подобные случаи. Есть памятник регионального значения - "Доходный дом Патрушева". Он после пожара достаточно много лет назад был разобран, однако территория, которую он занимает, не может быть введена в хозяйственный оборот, поскольку объект, хоть и демонтированный, продолжает оставаться под защитой государства. Вопрос только в источнике финансирования и желании воссоздать памятник", - добавила она.