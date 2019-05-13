Турпоток курортов Кубани на майские праздники в 2019 году вырос на 7%

КРАСНОДАР, 13 мая. /ТАСС/. Количество туристов на курортах Краснодарского края в период майских праздников превысило 430 тыс. человек. Это на 7% больше по сравнению с 2018 годом, сообщил ТАСС в понедельник губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В майские праздники на Кубани отдохнули 431 тыс. человек - это на 7% больше, чем в прошлом году. <…> Наибольшее количество отдыхающих по традиции выбрали Сочи, Геленджик и Анапу - на эти города пришлось почти 60% общего турпотока. Эти курорты привлекательны уже не только благодаря пляжному отдыху, но и событийным мероприятиям, большому количеству предложений в сфере агротуризма, винным турам", - пояснил Кондратьев.

Гостям региона доступны около 100 км комфортных пляжей на побережьях Азовского и Черного морей, подготовлено более 620 объектов туристического показа. Летом отдыхающих будут принимать более 190 санаториев, пансионатов с лечением и бальнеолечебниц. Также близится к завершению процедура классификации гостиниц. "Мы проводим серьезную работу по классификации гостиниц и отелей - звезды присвоены почти 100% средств размещений. Это тоже значительный фактор при выборе места отдыха", - добавил губернатор.

В пресс-службе администрации Сочи ТАСС сообщили, что за период майских праздников город посетили порядка 150 тыс. гостей, что почти на 2% больше, чем в 2018 году. "Прогнозируемый турпоток за период купального сезона - с июня по сентябрь включительно - составит порядка 3,5 млн человек", - уточнил собеседник агентства.

В 2018 году за первые 10 дней мая регион посетили около 400 тыс. туристов, прирост по сравнению с 2017 годом составил 7%.

В целом в прошлом году на Кубани отдохнули 17 млн человек, это рекордный показатель. Власти Краснодарского края заявляли, что в 2019 году планируется увеличить поток туристов, для этого проводятся мероприятия по благоустройству, разработаны новые туристические продукты.