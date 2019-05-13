Президент Татарстана поручил разобраться в инциденте с вооруженным подростком в Казани

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручения профильным министерствам и ведомствам, а также региональному уполномоченному по правам ребенка разобраться в обстоятельствах инцидента в гимназии №7 в Казани, ученик которой пришел на урок с пневматическим пистолетом и ножом. Об этом в понедельник ТАСС сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Рустам Нургалиевич дал поручение разобраться в этой ситуации. Уполномоченный по правам ребенка [Гузель Удачина] сейчас встречается с мальчиком, работает, выясняет, с психологами тоже будет проводиться консультация с ребенком, чтобы понять, что произошло. Сейчас идет проверка [инцидента] по всем министерствам и ведомствам, которые сопряжены [с ЧП] - Минобрнауки, МВД и уполномоченный по правам ребенка", - сказала Галимова.

По данным МВД по республике, в понедельник на телефон 112 поступил звонок от родителей ученицы 10-го класса гимназии. Сообщалось, что мальчик удерживал одноклассников в кабинете. Сидя за учительским столом, старшеклассник достал пневматический пистолет и кухонный нож, но никаких требований не выдвигал. Его задержали, никто не пострадал.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы").