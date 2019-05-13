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В Москве руководителей УК "Дом Мастер" заподозрили в хищении 12 млн рублей у МОЭК

Договор между организациями "Дом Мастер" и МОЭК действовал в период с 2008 по 2018 год

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено в отношении руководителей столичной управляющей компании "Дом Мастер" из-за хищения 12 млн рублей, которые принадлежали "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК). Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"В полицию написал заявление представитель МОЭК Дмитрий Гаранин. По его словам, между его компанией и "Дом Мастер" был заключен договор, по которому МОЭК подавала "Дом Мастеру" тепловую энергию и горячую воду для жилых многоквартирных домов. Однако после того как МОЭК выполнила свои обязательства, она не получила оплату за свои услуги", - сообщил собеседник агентства, отметив, что договор между организациями действовал в период с 2008 по 2018 год.

"Таким образом, неустановленные лица из числа руководителей УК "Дом Мастер", преднамеренно не исполняя свои обязательства, причинили МОЭК ущерб на общую сумму свыше 12 млн рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказал источник агентства.

"Московская объединенная энергетическая компания" (ПАО МОЭК) - российская компания, снабжающая потребителей Москвы и ряда городов ближайшего Подмосковья теплом и горячей водой. ООО УК "Дом Мастер", согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, занимается управлением эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

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