Госдума 14 мая рассмотрит поправки о лишении свободы на срок до 15 лет за "пьяные" ДТП

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Госдума 14 мая рассмотрит в первом чтении проект закона об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии опьянения ДТП, в результате которого пострадали или погибли люди. Об этом журналистам в понедельник сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

"Эта инициатива была внесена всеми политическими фракциями Государственной думы и поддержана профильными министерствами и ведомствами, а главное - она поддерживается обществом. Мы рассмотрим ее в первом чтении на пленарном заседании 14 мая", - сказал он.

По словам Володина, ежегодно "под колесами пьяных водителей гибнет более 4 тыс. человек, более 20 тыс. становятся инвалидами". "Это сломанные судьбы людей и их близких. Фактически за пять лет под колесами пьяных водителей погибает население целого города. Справедливо, если ответственность за такое преступление, будет приравнена к умышленному убийству", - подчеркнул спикер.

Проект закона был внесен на рассмотрение палаты 10 апреля и должен был быть рассмотрен в первом чтении 18 апреля, однако из-за плотной повестки дня его обсуждение было перенесено на май.

Как пояснил один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, документом вносятся поправки в части 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), которыми регулируется ответственность за совершение дорожно-транспортных происшествий в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За причинения тяжкого вреда здоровью пострадавшего срок лишения свободы предлагается повысить с действующих четырех лет до трех-семи лет, при гибели человека - с двух-семи лет до 5-12 лет, в случае смерти двух или более лиц - с четырех-девяти лет до 8-15 лет лишения свободы. Одновременно поправками в статью 263 УК РФ предусматривается ужесточение наказания за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском, внутреннем водном транспорте и в метрополитене.