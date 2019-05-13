Путин считает необходимым увековечить память бывшего главы Казанского авиазавода Копылова

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увековечить память бывшего главы авиазавода им. Горбунова в Казани Виталия Копылова, спасавшего предприятие в тяжелое время начала 1990-х годов.

"Надеюсь, что трагические годы середины 90-х <...> в нашей истории не повторятся, и [не повторятся] в истории предприятия. Было бы правильным увековечить память выдающегося авиастроителя, бывшего генерального директора Копылова", - сказал Путин, общаясь с рабочими авиазавода имени Горбунова в Казани.

Виталий Егорович Копылов с 1973 по 1994 годы возглавлял авиазавод, сделав многое для выживания предприятия после распада СССР.

Главе государства рассказали, что его именем названа одна из машин, произведенных на предприятии. "И вообще: надо подумать, еще в рамках страны это сделать", - ответил Путин.

29 апреля 2008 года на летно-испытательной станции ОАО "КАПО им. С. П. Горбунова" состоялась церемония передачи на вооружение ВВС России нового стратегического бомбардировщика Ту-160. По инициативе коллектива решением Военного Совета 37-й Воздушной Армии борту было присвоено имя Виталия Копылова.