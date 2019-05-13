В музее МВД Москвы покажут материалы дела банды "Черная кошка" на акции "Ночь музеев"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Центральный музей МВД в Москве покажет публике материалы уголовного дела банды "Черная кошка" и другие редкие документы в ходе акции "Ночь музеев" 18 мая. Об этом ТАСС сообщил в пресс-центре министерства.

"В этом году Центральный музей МВД в очередной раз принимает участие в акции "Ночь музеев", когда многие культурные заведения России работают по особому, ночному, графику. Посетители смогут увидеть экспонаты, связанные с громкими преступлениями прошлого, и ознакомиться с материалами, еще недавно хранившимися под грифом "секретно". Таких, например, как дело знаменитой банды "Черная кошка", которое легло в основу сценария легендарного фильма "Место встречи изменить нельзя", или материалы расследований преступлений Чикатило и "битцевского маньяка", - сказали в пресс-центре.

В ходе "Ночи музеев" учреждение будет работать с 18:00 до 23:00 мск. "Необходима предварительная запись. Количество мест ограничено, так как все посетители будут распределены по экскурсионным группам", - сказали в пресс-центре.

Экспозиция самого большого в России музея, посвященного истории МВД, насчитывает более 70 тыс. экспонатов. Все они отражают долгий путь становления структуры внутренних органов. "Вниманию посетителей предстанут раритетные царские трофеи, подлинные документы и фотографии, знамена, полицейская униформа разных эпох, образцы спецтехники и оружия, в том числе изъятого у преступников, награды и личные вещи сотрудников МВД", - отметили в пресс-центре.