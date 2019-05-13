В Астраханской области археологи нашли золотые изделия сарматов со вставками из бирюзы

АСТРАХАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Золотые изделия со вставками из бирюзы, предположительно относящиеся к сарматам раннего железного века (IV век до н.э. - IV век н.э.), нашли археологи при раскопках в селе Никольское в Енотаевском районе Астраханской области. Таких находок в регионе не было около 30 лет, сообщил в понедельник ТАСС археолог, сотрудник Астраханского музея-заповедника Георгий Стукалов.

Восьмого мая сообщалось, что в селе Никольское археологи обнаружили захоронение с останками, относящимися к раннему железному веку. Предположительно, оно принадлежит сарматскому воину.

"Раскопки на данном месте продолжались три дня, и нам удалось обнаружить серию золотых предметов. В их числе был найден интересный предмет - небольшая фигурка в виде головы верблюда, сделанная из золота со вставками бирюзы. Аналогов, как я понимаю, этому предмету нет. Также обнаружен небольшой кинжал тоже с золотыми обкладками и тоже со вставками бирюзы. Видимо, в то время этот камень что-то обозначал в сакральном плане", - сказал Стукалов.

Он заметил, что захоронение, скорее всего, принадлежит представителю сарматской знати, так как в могиле обнаружена фактически истлевшая ткань с нашивками из золота. Более того, предположительно "сармат был одет в одежду, сшитую золотыми нитями". Собеседник агентства заметил, что подобные находки обнаружили в селе Косика (расположено недалеко от Никольского) около 30 лет назад - тогда была найдена могила сарматского царя.

"Все найденное будет передано на исследование. Раскопки будут продолжены. Например, сегодня мы нашли еще два захоронения, но уже относящиеся к более раннему времени - к эпохе бронзы. Был найден клад альчиков - это игральные кости, которыми люди играли несколько тысяч лет назад", - добавил Стукалов.

Сарматы - ираноязычные кочевые племена, населявшие в V веке до н.э. - III веке н.э. степи современных России, Украины и Западного Казахстана. У них не было письменности, и все сведения, которыми располагают ученые, почерпнуты либо из археологических данных, либо из описаний более развитых соседей. Поэтому каждая находка имеет значение - помогает точнее судить об их ареале, направлениях миграции и даже об общественном строе этих племен, а порой открывает ранее неизвестные страницы их истории.