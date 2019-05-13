Около 150 тыс. туристов ожидают в 2019 году в Тебердинском заповеднике в КЧР

ЧЕРКЕССК, 13 мая. /ТАСС/. Тебердинский заповедник в Карачаево-Черкессии, который входит в число самых популярных особо охраняемых природных зон России, в 2019 году планирует принять около 150 тыс. туристов. Об этом ТАСС в понедельник сообщил заместитель директора заповедника по экопросвещению Юрий Саркисян.

"В 2018 году туристические маршруты заповедника посетили 120 тыс. человек. В этом году планируем принять 150 тыс. человек. Это естественная тенденция притока туристов, которую мы наблюдаем каждый год", - сказал Саркисян.

Летом в заповеднике пройдет экологический лагерь, куда приедут школьники из Москвы и Ростова-на-Дону. "В июне ожидаем ребят из Москвы из школы с ботаническим уклоном, каждый из них работает по своему индивидуальному плану, проведет свое мини-исследование. А с 15 июля по 15 августа ждем приезд школьников из ростовского Дома детского творчества, у них больше спортивных, культурных, образовательных мероприятий. В августе же пройдет школьная экологическая экспедиция, приедут дети из Краснодара, у нее есть творческое, научное и волонтерское направления", - отметил замдиректора заповедника.

По словам Саркисяна, каждый год Тебердинский заповедник принимает волонтеров. Они обустраивают маршруты, берега рек и ручьев, центральную усадьбу заповедника, вольерный комплекс с животными.

Заповедник участвует в реализации федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" в рамках нацпроекта "Экология". "Ведется работа по восстановлению популяции кавказско-беловежского зубра в Архызском участке заповедника, в настоящее время численность зубра составляет 40 голов. Кроме того, подготовлена стратегия устойчивого туризма на прилегающей к заповеднику территории, выбран участок для создания инфраструктуры познавательного туризма в районе туркомплекса "Архыз", - рассказал Саркисян.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

О заповеднике

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на северных склонах Главного Кавказского хребта, образован в 1936 году. Входит в число самых популярных особо охраняемых природных зон России, в 1997 году включен в международную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера".

Около 80% территории заповедника находится на высоте свыше 2 тыс. метров над уровнем моря, высшая точка - гора Домбай-Ульген высотой 4046 метров. Здесь расположено более 150 озер и более 100 ледников. Наиболее крупные из ледников - долинные, достигающие в длину нескольких километров и площадью в несколько квадратных километров.

Тебердинский заповедник относится к числу ключевых орнитологических территорий международного значения, здесь обитает кавказский тетерев - эндемик Кавказа. Гордостью заповедника является зубр - наиболее крупный из диких зверей Европы.

В заповеднике проложено 15 экологических маршрутов, в тройку самых популярных входят Турье озеро, Бадукские озера и Джамагатские нарзаны.