Около 6 млрд рублей выделят на реформу системы обращения с ТКО в Вологодской области

ВОЛОГДА, 13 мая. /ТАСС/. Власти Вологодской области планируют создать четыре мусоросортировочные станции и реконструировать еще одну к 2022 г. в рамках нацпроекта "Экология". В целом на строительство, реконструкцию объектов и ликвидацию свалок в регионе направят до 2024 года около 6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов, а также за счет средств инвесторов, сообщил в понедельник замгубернатора области Антон Стрижов.

"Основные финансовые затраты на создание комплексной системы обращения с отходами: на строительство и реконструкцию мусоросортировочных станций - 1,906 млрд рублей, частично по федеральной программе "Комплексная система обращения с ТКО", частично по программе "Чистая страна". На вывод из эксплуатации и рекультивацию объектов, не соответствующих требованиям, - 4,010 млрд рублей. На сбор и утилизацию ртутьсодержащих отходов и отработанных батареек - 9 млн рублей", - сказал Стрижов на оперативном совещании у губернатора области.

Он уточнил, что предусмотрено сокращение мусорных полигонов с 43 до 5 к 2022 году. Их суммарная проектная мощность составит 513 тыс. т, что достаточно для приема всего мусора в области. К 2022 году планируется построить и запустить четыре мусоросортировочные станции общей мощностью 250,5 тыс. т, а также реконструировать действующую станцию в Вологде, увеличив ее мощность до 220 тыс. т. Ожидается, что к 2022 году сортировочные станции смогут обрабатывать все отходы региона, отметил Стрижов.

К 2022 году планируется запуск 11 мусороперегрузочных станций. Рекомендуется также строительство мусороперерабатывающего завода с тремя линиями утилизации - стекло, бумага и пластик. "Доля отходов, направленных на утилизацию, в 2021 году должна составить 8,1%, в 2022 - 14%, в 2024 году - 14,5%. Доля отходов, направленных на мусоросортировочные станции, до 2021 года должна составить 56,8%, к 2024 году - 100%. Основные инвестиции запланировали в 2020-2021 годах, в 2019 году - проектные работы. Федеральное финансирование в этом году не планируется", - добавил замгубернатора.

С 1 января в России стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в рамках которой ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Сейчас, по данным замминистра природных ресурсов и экологии Дениса Храмова, ее полностью реализуют 62 региона и 13 - частично. Установили новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.