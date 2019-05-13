Путин наградил орденом Дружбы ряд иностранцев, в том числе мэра Монпелье

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы и медалью Пушкина ряда российских и иностранных граждан, среди которых мэр города Монпелье (Франция) Филипп Сорель, немецкий журналист-международник Александр Рар и посол Китая в России Ли Хуэй. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Награды присуждены с формулировкой "за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащений культур наций и народностей".

Орденом Дружбы, в частности, награжден Филипп Сорель, мэр одного их крупнейших городов юга Франции. Он неоднократно выступал за развитие отношений двух стран, посещал российские регионы - Волгоградскую и Калужскую области, при его участии в Монпелье был установлен памятник первому космонавту Юрию Гагарину, проводились памятные мероприятия по случаю годовщины Сталинградской битвы, и так далее. В октябре 2016 года на заседании городского совета Сорель раскритиковал внешнюю политику тогдашнего правительства Франции в отношении России и заявил, что Путин был бы "желанным гостем в Монпелье".

Среди других награжденных орденом Дружбы - почетный консул России в городе Сент-Джонс (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада), профессор русского языка и литературы Джон Стюарт Дюррант, чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Ли Хуэй, научный директор Германо-российского форума Александр Рар, председатель Национального движения русофилов в Болгарии Николай Малинов и директор русской школы Святых Кирилла и Мефодия, директор культурно-образовательного центра "Родник" Наталья Тарышкина. Медалью Пушкина отмечены режиссер-постановщик Павлодарского областного драматического театра имени А.Чехова (Республика Казахстан) Александр Репин и руководитель Греческого культурного центра в Москве Теодора Янници.