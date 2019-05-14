В Роскачестве назвали лучшие марки плавленого сыра

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Специалисты Роскачества проверили 20 торговых марок плавленого сыра. В исследование вошла продукция, произведенная в Москве и Московской области, в Алтайском крае, Омской и Свердловской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Белгородской, Рязанской и Калининградской областях. Также в эксперименте приняла участие одна торговая марка белорусского производства.

Эксперты проверяли продукцию по 70 показателям качества и безопасности, в том числе на содержание нитратов, антибиотиков, фосфатов, пестицидов, мышьяка, тяжелых металлов. Кроме того, плавленый сыр был проверен на наличие крахмала и каррагинана, красителей, ГМО, ДНК сои, красителей, ароматизаторов и консервантов. Эксперты оценили консистенцию, цвет и запах продукта, а также его вкус.

По итогам испытаний, самую высокую оценку - 4,57 балла - получила торговая марка "Б. Ю. Александров". В десятку также попали - "Веселый молочник" (4,5), Hochland (4,495), "Авида" (4,435), "Сыробогатов" (4,395), Viola (4,38), "Переяславль" (4,365), "Ласковое лето" (4,305), President (4,22), "Карат" (4,21). В черный список Роскачества отправилась продукция марки "Полевское", в которой были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и фрагменты видоспецифичной ДНК сои. Фальсификатом также оказались образцы брендов "Витако", "Невский", "Алдес", где были найдены растительные жиры.

Эксперты не обнаружили в плавленом сыре нарушений по показателям содержания пестицидов, антибиотиков, а также тяжелых металлов, токсинов, нитратов и нитритов. Содержание соли и консервантов не превышает допустимого уровня, установленного законодательством. ГМО и синтетических красителей в исследованном сыре эксперты также не обнаружили. Максимальная концентрация фосфатов во всех образцах не превышает допустимого уровня.

Пустоты или комочки в плавленых сырах найдены не были, а консистенция, цвет и запах продукции полностью соответствовали требованиям ГОСТа. Также проверка показала, что для производства сыра использовалось только свежее сырье.