Мурманские храмы провели заупокойные службы по погибшим в авиакатастрофе в Шереметьево

МУРМАНСК, 13 мая. /ТАСС/. Церемонии прощания в мурманских городах и заупокойные богослужения состоялись в храмах области в понедельник, на девятый день после авиакатастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево, в которой погиб 41 человек. Об этом сообщили ТАСС в Мурманской и Мончегорской епархии.

"Сегодня, на девятый день трагедии в мурманском храме Спаса на Водах заупокойную службу по погибшим провел митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. В Североморске архиерейское служение возглавил епископ Тарасий, в Кандалакше прошло богослужение в храме Иоанна Предтечи и в других церквях области. В храме в Мурманске было очень много людей - родственники погибших, почти вся администрация города Мурманска, из областного правительства и очень много обычных людей, которые пришли помянуть", - сообщили ТАСС в епархии.

На 40-й день после трагедии в храме Спаса на Водах благочинный отец Андрей Амелин отслужит панихиду по погибшим. Об этом его попросили семьи, оставшиеся без родных, добавили в епархии.

Жители города Полярного в понедельник прощались с начальником медсанчасти №120 Евгением Новиковым и его дочерью Софией, сообщили ТАСС в администрации закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Александровск, в состав которого входит Полярный.

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через полчаса вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, десять пострадавших находятся в больницах.

После авиакатастрофы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.