Дети арестованной в США Осиповой обратились к Лаврову и Помпео с просьбой освободить маму

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Дети арестованной в США российской гражданки Богданы Осиповой обратились к главам внешнеполитических ведомств двух стран - Сергею Лаврову и Майклу Помпео - в преддверии их встречи 14 мая в Сочи с просьбой помочь освободить маму. Текст письма, подписанный несовершеннолетними Ианом Эрдманом, Софией, Изабеллой Мобли и направленный в МИД России, госсекретарю США и Совет по правам человека, передала корреспонденту ТАСС в понедельник их опекун Елена Полякова.

Жюри присяжных города Уичито 6 марта признало Осипову виновной в похищении собственных детей и вымогательстве. Ей грозит до 43 лет тюрьмы и крупный денежный штраф. Ожидается, что приговор будет оглашен 6 июня.

Автором письма является 14-летний Иан. Он пишет, обращаясь от имени семьи и своих младших сестер: "Пожалуйста, освободите и верните нам нашу маму, не разлучайте меня и моих сестер, сохраните наше детство и семью, защитите наши права".

Иан объясняет, что Богдана Осипова "добровольно приехала в США 19 сентября 2017 года" и подала ходатайство об изменении опеки над двумя общими с гражданином США Браяном Мобли детьми - Софией и Изабеллой. "Мобли в течение многих лет не выполнял свои обязанности родителя-опекуна по получению документов США для Изабеллы, без которых мы не могли вернуться в США после рождения Изабеллы в России летом 2014 года", - подчеркивает он.

Самое страшное время в жизни

В апреле 2014 года Осипова, будучи беременной, вместе с Ианом и Софией выехали в Россию, отмечается в письме. По словам Иана, за время проживания детей в России, Мобли "никак не заботился о своих дочерях". "В то же время он продал наш общий дом в Уичито, нашу машину, украл все наши вещи, создал новую семью и заботится о четырех дочерях", - говорится в письме.

После появления на свет Изабеллы пара развелась. Суд США принял решение, что Изабелла и София должны жить со своим отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, отцу была назначена выплата алиментов. В 2015 году Мобли сделал ложное заявление в ФБР об исчезновении из Уичито Изабеллы. "В 2016 году он сделал ложное заявление в Интерпол об исчезновении Софии и Изабеллы, хотя знал, где они, и был с ними на связи", - поясняет Иан, добавляя, что в мае 2018 года Мобли впервые приехал в Россию, но после двух встреч с девочками исчез.

Осипова была задержана сотрудниками ФБР в Уичито 28 сентября 2017 года в связи с возбужденным по иску бывшего супруга уголовным делом. В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, но российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешения на их вывоз за границу не дал.

"Он [Мобли] знал о нашей поездке в Россию, он подготовил все документы Софии для поездки. Не было никакого запрета на поездку Софии со стороны Мобли или суда. Напротив, в мае 2013 года Мобли дал письменное согласие, обратившись в консульство РФ в Хьюстоне (штат Техас), на предоставление Софии российского гражданства", - пишет Иан.

Наказание мамы - наказание для детей

"Мы прожили в России пять счастливых лет. Мои сестры говорят только по-русски, наш единственный дом и любящая семья здесь. Жить и расти вместе - наше право. Более 20 месяцев мы лишены любимой мамы и невыносимо страдаем", - отмечает Иан.

"Прокурор требует доставить моих сестер из России через Армению в США. Судья угрожает, что "приговор будет вынесен в зависимости от того, вернутся ли дети в США или нет до 20 июня 2019 года". Наша семья подвергается шантажу", - указывает мальчик.

"Любое наказание для нашей мамы является наказанием для нас. Пожалуйста, прекратите это насилие. Наша мама - единственный человек на Земле, который заботится о нас и любит нас!" - замечает Иан.

На брифинге 11 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает Вашингтон прекратить правовой произвол в отношении Осиповой. По ее словам, у Осиповой хотят отобрать детей в обмен на свободу. При этом дипломат подчеркнула, что права детей "также явным образом нарушены, так как они уже сейчас лишены матери, а американский отец никакой финансовой помощи им не предоставляет".