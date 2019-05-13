Около 500 человек написали "Глобальный диктант" на осетинском языке

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 мая. /ТАСС/. Около 500 жителей Северной Осетии написали "Глобальный диктант" в преддверии Дня осетинского языка и литературы, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

"Диктант писали на 53 площадках по всей республике. Всего в акции приняли участие порядка 500 жителей региона. Итоги будут озвучены 15 мая - в День осетинского языка и литературы", - сказал собеседник агентства.

Диктант на осетинском языке проводился в седьмой раз. В этом году был выбран отрывок из произведения писателя Нафи Джусойты "гомыг зарг", который прочитала актриса Осетинского театра Анжела Тибилова.

Основной площадкой мероприятия стал конференц-зал Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации работников образования во Владикавказе. В акции приняли участие учителя, школьники, студенты, представители общественных организаций и национально-культурных обществ республики. Также к ним присоединилась замминистра образования Северной Осетии Ирма Дзанкисова.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков. Для Северной Осетии остается актуальной проблема незнания осетинами родного языка. По данным ЮНЕСКО, в столице республики Владикавказе не владеют родным языком около 80% первоклассников-осетин.