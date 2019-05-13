Власти Северной Осетии разработают программу по обучению лучших студентов-медиков

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 мая. /ТАСС/. Программа по обучению лучших студентов-медиков будет разработана в Северной Осетии по поручению главы республики Вячеслава Битарова. Об этом стало известно на заседании проектного офиса, сообщается на сайте главы и правительства региона.

"Тридцать человек станут участниками пилотного проекта "Медицинские кадры". Вячеслав Битаров поручил разработать конкретную программу с обозначением сроков обучения, места прохождения, наставника, объемов финансирования", - говорится в сообщении.

Список студентов был сформирован из числа тех, кто имеет достаточно высокий рейтинг в учебе, интересуется наукой, а также намерен в дальнейшем работать в республике. Прошедшим отбор будет оказано всяческое содействие в прохождении дальнейшего обучения под патронажем грамотных наставников. Участникам отбора предлагалось после окончания медицинского вуза получить определенную специальность из перечня тех специальностей, которых в республике остро не хватает.

Глава республики отметил необходимость и для действующих талантливых узкопрофильных специалистов создания достойных условий для работы и повышения их квалификации, в том числе с использованием возможностей непрерывного дистанционного образования.

Как сообщалось, Северная Осетия относится к регионам с высоким показателем обеспеченности врачами. На 10 тыс. населения приходится 54,6 врачей по республике в целом. Во Владикавказе это около 78 врачей на 10 тыс. населения и 108,2 медицинского персонала. При этом в республике не хватает именно профильных специалистов - анестезиологов-реаниматологов, педиатров, терапевтов, наркологов, фтизиатров.

Так, по состоянию на 1 апреля в Северной Осетии около 140 вакантных врачебных должностей. Средний возраст врачей в больницах превышает 50 лет. В тоже время в регионе наблюдается переизбыток таких специалистов как врач-эпидемиолог, врач-косметолог.