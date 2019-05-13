Восемь районов Якутии вошли в Арктическую зону РФ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Территории восьми районов Республики Саха (Якутии) вошли в Арктическую зону РФ. Соответствующий указ президента РФ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Ранее в состав Арктической зоны входили территории пяти районов Якутии: Аллаиховского, Анабарского, Булунского, Нижнеколымского и Усть-Янского. Указом президента в Арктическую зону вошли еще восемь районов: Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский. Всего в Якутии 34 района (улуса), в том числе четыре национальных.

В арктическую зону РФ входят территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми, нескольких районов Республики Саха (Якутия), города Норильска, двух районов Красноярского края, муниципальных образований Архангельской области. Кроме того, к российской арктической зоне относится часть островов и архипелагов Северного Ледовитого океана.